Гаагский суд поручил арестовать Путина: реакция России и Украины

Дело завели еще на одного человека

Международный уголовный суд в Гааге, который не входит в состав официальных структур ООН, выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В организации утверждают, что глава имеет личное отношение к якобы делу о "незаконной депортации детей и незаконному перемещению их из Украины в Россию". Также вместе с ним обвиняется уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.

Путина назвали ответственным лицом в разбирательстве за "неспособность должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных".

В России уже отреагировали на произошедшее. Представитель МИД Мария Захарова напомнила, что решения МУС Москвой не признаются, поскольку она не является участником Римского статуса Международного уголовного суда.

"Возможные „рецепты“ на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", – написала она.

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас утверждает, что подобным решением МУС встало на пусть "самоликвидации". Он призвал российскую сторону в срочном порядке выдать ордер на арест всех судей организации.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, заявил, что выдача ордера на арест Путина – "это только начало".

Тем не менее, решение МУС подразумевает, что президент России не сможет приезжать в страны, которые ратифицировали Римский статус и признают юрисдикцию суда. Это все европейские государства, Южная Америка, включая Венесуэлу, Таджикистан, Бразилия, ЦАР и Нигерия.