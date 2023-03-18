Беспилотники США снова сунулись в Черноморье

Беспилотники США снова сунулись в Черноморье
Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы не боятся бороздить просторы над акваторией

В западной прессе появилась любопытная информация. Сообщается, что американские беспилотники снова начали летать над Черным морем. Инцидент с рухнувшим в воду MQ-9 Reaper ничему не научил вашингтонскую администрацию.   

Как сообщают корреспонденты Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными, беспилотники Соединенных Штатов Америки снова бороздят просторы над Черноморьем. По имеющейся информации, полет рискнул выполнить RQ-4 Global Hawk. Отмечается, что это был первый вылет в зону Черного моря после 14 марта.

Западные журналисты напомнили, что Пентагон несколько раз подчеркивал: происшествие с затонувшим беспилотником не станет для Белого дома причиной отказаться от подобных миссий.

Напомним, утром 14 марта беспилотник Соединенных Штатов пересек рубежи зоны временного режима использования воздушных коридоров над Черноморьем и направился в сторону наших границ. В какой-то момент дрон потерял управление и рухнул в воду.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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