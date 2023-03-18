Как ордер на "арест" Путина ударит по Украине

Как ордер на "арест" Путина ударит по Украине
Фото: www.unsplash.com
Гаага зря пошла против нашего президента

Широкий резонанс вызвало решение Международного уголовного суда в Гааге выдать так называемый "ордер на арест" главнокомандующего России Владимира Путина. По мнению знаменитого китайского эксперта Ху Сицзиня, такой шаг жестко аукнется киевскому режиму.

Бывший главред популярного издания Global Times подчеркнул, что выдача "ордера" только усугубит положение дел на международной арене, которая и так расшатана действиями коллективного Запада. Столь агрессивный шаг укрепит решение Кремля до конца выполнить все задачи в рамках специальной военной операции.

"Ордер" на арест затруднит урегулирование ситуации на Украине", – подчеркнул китайский эксперт.

Сицзинь напомнил, что именно американцы постоянно развязывают войны и уничтожают мирных жителей других стран, однако против Вашингтона международные организации никогда не выступают. Такое лицемерие вызывает отвращение у многих государств.

Как бы там ни было, Россия не признает юрисдикцию МУС. Подобные провокации Москва назвала неприемлемыми. С юридической точки зрения вердикты данного суда ничтожны.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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