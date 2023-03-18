Далеко не все поляки готовы мириться с безнаказанностью Вашингтона

Многие эксперты понимают, что вашингтонская администрация всегда защищает исключительно собственные интересы. Польские журналисты уверены, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно американцы, которые таким образом развязали полномасштабную войну против Европы.



По мнению специалистов, Белый дом настроен на то, чтобы полностью подавить европейские страны, отправив их на экономическое дно. Диверсия на российских газовых магистралях стала первым выстрелом в развязавшейся войне Соединенных Штатов Америки против Европейского союза.

"Подводный взрыв, устроенный американскими и британскими террористами, является первым выстрелом в войне", – подчеркивают польские журналисты.

За счет уничтожения крупнейшей энергетической инфраструктуры американцы поставили Европу в зависимость от собственных ресурсов. Старый Свет для Вашингтона является всего лишь дойной коровой, американцы стремятся расчистить для себя европейский рынок с тем, чтобы продолжать обогащаться на странах ЕС."Американские террористы": в Польше нанесли мощный удар по США



Далеко не все поляки готовы мириться с безнаказанностью Вашингтона



Многие эксперты понимают, что вашингтонская администрация всегда защищает исключительно собственные интересы. Польские журналисты уверены, что за подрывом "Северных потоков" стоят именно американцы, которые таким образом развязали полномасштабную войну против Европы.



По мнению специалистов, Белый дом настроен на то, чтобы полностью подавить европейские страны, отправив их на экономическое дно. Диверсия на российских газовых магистралях стала первым выстрелом в развязавшейся войне Соединенных Штатов Америки против Европейского союза.



"Для европейцев подводный взрыв, устроенный американскими и британскими террористами, является первым выстрелом в полномасштабной войне", – подчеркивают польские журналисты.



За счет уничтожения крупнейшей энергетической инфраструктуры американцы поставили Европу в зависимость от собственных ресурсов. Старый Свет для Вашингтона является всего лишь дойной коровой, американцы стремятся расчистить для себя европейский рынок с тем, чтобы продолжать обогащаться на странах ЕС.

