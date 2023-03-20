Польша готова к войне с Россией: посол обозначил сроки

Польша готова к войне с Россией: посол обозначил сроки
Фото: www.unsplash.com
Ситуация набирает обороты

Ни для кого не секрет, что польское государство максимально негативно настроено в отношении нашей страны. Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский выступил с грозным заявлением в адрес Москвы. Высокопоставленный дипломат обозначил условие вступления его родины в прямой конфликт с Российской Федерацией.

По словам дипломатического работника, такое развитие событий произойдет в том случае, если Вооруженные силы украинского государства не смогут победить Армию России на поле боя, передает интернет-издание "Свободная пресса".

По мнению высокопоставленного поляка, при таком исходе битвы между ВСУ и ВС РФ у Польши не останется иного выбора. Дипломат пребывает в уверенности, что на полях специальной военной операции по демилитаризации украинского государства киевский режим сражается за некие общий "европейские ценности", отмечает телеканал "360".

Росцишевский подчеркнул, что победа Незалежной нужна всему Западу, так что Североатлантический альянс бдительно следит за развитием событий, отмечает "Радио 1". Как только киевский режим падет, Варшава отправит свою армию на борьбу с Россией.

Источник: Телеканал LCI ✓ Надежный источник
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