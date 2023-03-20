Наглость международных организаций не знает предела

Недавнее решение суда в Гааге по поводу выдачи "ордена на арест" главнокомандующего нашей страны Владимира Путина наделало много шума. Некоторые политики предлагают не церемониться с охамевшими международными организациями. С грозным заявлением выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.



Бывший лидер нашей страны подчеркнул, что Международный уголовный суд никому не нужен – "эффективность их деятельности нулевая". При этом организация позволяет себе хамство по отношению к руководителям крупнейших держав. Очевидно, что такой выпад самым негативным образом скажется на положении дел на международной арене.



Более того, Медведев отметил, что гаагские судьи зря рискнули поднять руку на нашу страну.

"Вполне можно себе представить точное применение гиперзвукового "Оникса" с российского корабля по Гаагскому зданию суда", – резко отметил экс-лидер нашей страны.

Дмитрий Анатольевич посоветовал гаагским "вершителям судеб" быть осмотрительными, так как такое преступное поведение может привести к весьма плачевным последствиям.

"Граждане судьи, внимательно смотрите в небо", – пригрозил Медведев.

