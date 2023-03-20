В США разгромили решение Гаагского суда об "аресте Путина"

В США разгромили решение Гаагского суда об "аресте Путина"
Владимир Путин. Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
После визита Си в Москву в Вашингтоне решили раскритиковать решение МУС

Экс-советник президента Соединенных Штатов Джон Болтон заявил, что решение МУС о выдаче ордера на арест главы Российской Федерации Владимира Путина угрожает урегулированию ситуации на Украине. Подобными решениями Запад, считает эксперт, лишь уничтожает шансы на переговорный процесс.

Болтон также подверг сомнению пользу Международного уголовного суда как политического института для мира, заявив, что речь идет о нелегитимной структуре.

"Это лишь власть в вакууме. У нее отсутствуют на конституционном уровне рамки, которые могли бы ее сдерживать", – пояснил Болтон.

Напомним, в марте МУС решил выдать ордер на арест президента РФ, а также омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, пояснив, что те подозреваются в причастности к "незаконному вывозу детей из Украины". Белый дом назвал решение оправданным, несмотря на отказ Штатов признавать компетенцию структуры, которую американская сторона постоянно обвиняла в коррумпированности. 

В Кремле же заявили о неприемлемости самой постановки вопроса об аресте, указав, что Москва считает все решения МУС ничтожными с правовой точки зрения ввиду непризнания юрисдикции этой структуры.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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