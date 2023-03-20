Зеленский проспал Донецкое направление

Российские войска, по ряду данных, пытаются прорвать позиции ВСУ в Авдеевке, обходя украинскую армию с юго-запада. По словам военного эксперта Бориса Рожина, к северу от города оборона украинской стороны прорвана. ВСУ пытаются ответить, укрепляя передовые позиции своими резервами и танками.

"Сейчас бои идут на подступах к 9-му кварталу Авдеевки. В случае, если военнослужащие ВС РФ смогут освободить Петровское и закрепиться в этом районе, перерезав ж/д линию, снабжение по железной дороге будет остановлено, что существенно снизит возможности украинской группировки. Прорыв на юго-западе Авдеевского укрепрайона сковывает украинские подразделения на этом участке, не давая перебросить их на север для восстановления контроля над участком ж/д линии", – заявил Рожин.

Таким образом, четкая координация действий РФ позволяет развить серьезный тактический успех, а украинскую группировку ждет оперативное окружение.

Напомним, укрепрайон в Авдеевке является одним из самых сильнейших ВСУ. ВС России берут город в кольцо, обходя его вдоль высот.