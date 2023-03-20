Bloomberg: Путин и Си одержали над Западом "мгновенную победу"

Bloomberg: Путин и Си одержали над Западом "мгновенную победу"
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Kremlin Pool/www.globallookpress.com
СМИ оценили значимость встречи российского лидера с главой КНР

Встреча с китайским лидером Си Цзиньпином в Кремле стала для Владимира Путина "мгновенной победой" над Западом. КНР публично унизила Соединенные Штаты, напомнив о стремлении к мировому лидерству, а Россия указала, что способна вести правила игры даже при таком публичном решении Запада, как "ордер на арест" российского лидера в МУС, пишет Bloomberg.

"Визит Си в Москву – это шанс прорекламировать свой имидж глобального "государственного деятеля" и бросить вызов глобальному господству США, усилиям Вашингтона изолировать Путина, который после конфликта принимал у себя лишь нескольких других лидеров", – говорится в материале.

Западное агентство также утверждает, что от встречи "двух самых влиятельных людей на планете" в выигрыше останутся оба. После встречи с российским коллегой Си Цзиньпин, вероятнее всего, созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским, чем совершит публичный политический жест.

"Тем самым именно он представит себя тем лидером, который способен позвонить обоим президентам. И это станет для него мгновенной победой, доказательством того, что выход из американской орбиты не является концом света", – говорится в материале.

А Запад тем временем в день визита Си Цзиньпина в Москву принял новый пакет военной помощи Украине на 350 млн долларов. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", американский ВПК разворачивается на полную мощь: оружейное лобби нагрело руки на украинском конфликте и продолжит проталкивать законопроекты о необходимых пакетах помощи через конгресс.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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