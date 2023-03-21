О чем будут говорить Путин и Си: в Кремле раскрыли детали

Главное уже было сказано 20 марта

Еще в первый день встречи глав РФ и Китайской Народной республики лидеры государств обстоятельно побеседовали на серьезную тему, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина не стал вдаваться в подробности, лишь указав, что предметом разговора был план Пекина по урегулированию ситуации на Украине. Путин и Си Цзиньпин обстоятельно обменялись мнениями. Как уточнил Песков, Путин и Си Цзиньпин неформально побеседовали еще в первый день визита китайского лидера в Москву.

Как пишет URA.ru, в первый день встречи темой обсуждения стало также сотрудничество РФ и Китая в военной отрасли.

21 марта состоялась официальная часть переговоров лидеров двух стран уже в Кремле.