О чем будут говорить Путин и Си: в Кремле раскрыли детали

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Еще в первый день встречи глав РФ и Китайской Народной республики лидеры государств обстоятельно побеседовали на серьезную тему, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Владимира Путина не стал вдаваться в подробности, лишь указав, что предметом разговора был план Пекина по урегулированию ситуации на Украине. Путин и Си Цзиньпин обстоятельно обменялись мнениями. Как уточнил Песков, Путин и Си Цзиньпин неформально побеседовали еще в первый день визита китайского лидера в Москву.
Как пишет URA.ru, в первый день встречи темой обсуждения стало также сотрудничество РФ и Китая в военной отрасли.
21 марта состоялась официальная часть переговоров лидеров двух стран уже в Кремле.
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