В Китае раскрыли значение визита Си Цзиньпина в Россию

В Китае раскрыли значение визита Си Цзиньпина в Россию
Фото: www.unsplash.com
За общением двух лидеров наблюдал весь мир

Сегодня, 22 марта, завершился официальный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию. Разумеется, такое важное событие получило огромный резонанс на международной арене. Эксперты Поднебесной уже выпустили материал, в котором объяснили значение переговоров двух руководителей государств.

По мнению китайских аналитиков, очная встреча китайского лидера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет колоссальное значение для урегулирования украинского конфликта.

Китайцы обратили внимание, что совместные заявления, продолжительные переговоры двух лидеров, а также информативная пресс-конференция свидетельствуют, что как минимум две ведущие державы заинтересованы в мирном завершении конфликта в Незалежной.

Опытные эксперты из Поднебесной отдельно подчеркнули, что данный сигнал "особенно ценен в условиях, когда российско-украинский конфликт зашел в тупик". Государственные визит Си в Россию должен благотворно сказаться на переговорной атмосфере в международном пространстве.

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
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