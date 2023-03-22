За общением двух лидеров наблюдал весь мир

Сегодня, 22 марта, завершился официальный визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию. Разумеется, такое важное событие получило огромный резонанс на международной арене. Эксперты Поднебесной уже выпустили материал, в котором объяснили значение переговоров двух руководителей государств.



По мнению китайских аналитиков, очная встреча китайского лидера с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет колоссальное значение для урегулирования украинского конфликта.



Китайцы обратили внимание, что совместные заявления, продолжительные переговоры двух лидеров, а также информативная пресс-конференция свидетельствуют, что как минимум две ведущие державы заинтересованы в мирном завершении конфликта в Незалежной.



Опытные эксперты из Поднебесной отдельно подчеркнули, что данный сигнал "особенно ценен в условиях, когда российско-украинский конфликт зашел в тупик". Государственные визит Си в Россию должен благотворно сказаться на переговорной атмосфере в международном пространстве.

