Британия "напросилась" на ядерный ультиматум от России - политолог

Британия "напросилась" на ядерный ультиматум от России - политолог
MOD Russia/www.globallookpress.com
Никаких "жестов доброй воли", заявляет эксперт

РФ могла бы заняться формированием командного состава для нестратегических ядерных сил и вернуть тактические ядерные боевые припасы в качестве ответных мер Лондону, который поставил Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Коротченко.

Таким способом, считает спикер, реально сдержать потенциального противника. Потребуется возвращение боеприпасов из складов 12-го ГУ МО РФ. Припасы можно использовать для переоснащения ракетных бригад Западного и Южного военного округов – в частности, речь идет об оперативно-тактических ракетных комплексах  "Искандер-М".

Коротченко предложил переоснастить ядерными боеприпасами часть Черноморского и Северного флота, а также некоторые "Кинжалы".

Коротченко не сомневается, что Лондон целенаправленно добивается создания еще большего напряжения. Далее по накатанной Великобритания начнет повышать ставки и передавать еще более опасные ракетные вооружения с дронами дальнего действия. Поэтому ни о каких "жестах доброй воли", считает эксперт, не может быть и речи.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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