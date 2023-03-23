Россию ждет массовый "губернаторопад"

Россию ждет массовый "губернаторопад"
Владимир Путин. Фото: Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
Кремль заменяет прежних глав регионов на более эффективных управленцев

Две отставки губернаторов, которые состоялись в марте, вероятнее всего, будут не последними в 2023 году, пишет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники.

По ряду данных, в число вероятных отставников могут войти, кроме главы Красноярского края (Александр Усс) и главы Хакасии (Валентин Коновалов), губернатор Орловской области Андрей Лычков. Однако источники, близкие к администрации президента, не могут с уверенностью спрогнозировать отставку указанных лиц.

Последнее слово в подобных случаях остается всегда за главой государства – с ним в этом вопросе можно лишь поделиться своими рекомендациями, уточняет "Общественная служба новостей". Решение об отставке Усса еще не принято. Причина, по которой глава Красноярского края может потерять должность – низкий рейтинг, пишет "Радио 1".

В марте произошла смена глав двух регионов. Так, в отставку ушел глава Чукотки Роман Копин, на место которого пришел экс-заместитель главы правительства Луганской Народной республики Владислав Кузнецов. Сняли с поста главы Смоленской области Алексея Островского – вместо него главой региона был назначен Василий Анохин из аппарата кабмина, передает URA.ru.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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