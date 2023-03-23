Кирби получил оплеуху за оскорбление российского пилота Су-27

Кирби получил оплеуху за оскорбление российского пилота Су-27
Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В России ответили на выпад США

Представитель Белого дома Джон Кирби во время недавнего брифинга заявил, что инцидент с дроном MQ-9 Reaper над Черным морем был невероятной глупостью. По его словам, Россия является единственной страной, которая награждает своих военных за проявленное безрассудство. Он заявил, что маневр Су-27 подверг опасности не только американское, но и российское имущество, назвав пилота истребителя "идиотом".

На высказывание американского чиновника отреагировали в России. Представитель МИД РФ отвесила Кирби словестную оплеуху, посоветовав ему не нервничать из-за инцидента так сильно. Она отметила, что Вашингтон раздосадован тем, что не в состоянии поднять обломки беспилотника со дна Черного моря.

"Держите себя в руках, ведь впереди немало гораздо более трудных моментов, и нервы надо беречь", – написала она.

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев заявил, что Кирби, как и президент США Джо Байден, сам является идиотом. Также, по его словам, американцы в последнее время слишком много шутят.

"С Россией не надо шутить, не хрен лезть в мой дом", – подытожил военный.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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