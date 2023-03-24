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Вашингтонская администрация продолжает прикладывать максимальные усилия для того, чтобы раскачать стабильность в мировом пространстве. На этом фоне все чаще звучат разговоры о возможном прямом столкновении между США и Россией. К чему приведет подобное развитие событий, рассказали в Совете безопасности нашей страны.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что война между армиями России и США обернется чудовищными последствиями, передает телеканал RT. Очевидно, что мощнейшие военные формирования устроят такую кровавую баню, что весь мир содрогнется.
При этом Медведев подчеркнул: расхожее утверждение, согласно которому армия Соединенных Штатов Америки является первой в мире, а Вооруженные силы Российской Федерации занимают вторую строчку в своеобразном рейтинге, не имеет смысла.
Дело в том, что в случае прямого столкновения все человечество погрузится в кровавый хаос, победителей в такой войне не будет, отмечает телеканал "360". Огромные потери понесут обе стороны. Россия заинтересована в том, чтобы не допустить такое развитие событий и сохранить стабильность на международной арене.
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