Чудовищные последствия: Москва описала сценарий войны России и США

Чудовищные последствия: Москва описала сценарий войны России и США
Фото: www.unsplash.com
Мир содрогнется от такого противостояния

Вашингтонская администрация продолжает прикладывать максимальные усилия для того, чтобы раскачать стабильность в мировом пространстве. На этом фоне все чаще звучат разговоры о возможном прямом столкновении между США и Россией. К чему приведет подобное развитие событий, рассказали в Совете безопасности нашей страны.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что война между армиями России и США обернется чудовищными последствиями, передает телеканал RT. Очевидно, что мощнейшие военные формирования устроят такую кровавую баню, что весь мир содрогнется.

При этом Медведев подчеркнул: расхожее утверждение, согласно которому армия Соединенных Штатов Америки является первой в мире, а Вооруженные силы Российской Федерации занимают вторую строчку в своеобразном рейтинге, не имеет смысла.

Дело в том, что в случае прямого столкновения все человечество погрузится в кровавый хаос, победителей в такой войне не будет, отмечает телеканал "360". Огромные потери понесут обе стороны. Россия заинтересована в том, чтобы не допустить такое развитие событий и сохранить стабильность на международной арене.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Россию ждет массовый "губернаторопад"

Кремль заменяет прежних глав регионов на более эффективных управленцев

"Мясной штурм": ВСУ бросили в атаку бронетехнику НАТО и пехоту в Запорожской области

Ничем хорошим для противника дело не завершилось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей