Захарова едко подняла на смех попавшего в неловкую ситуацию Макрона

Захарова едко подняла на смех попавшего в неловкую ситуацию Макрона
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Француз руководствуется двойными стандартами

Государственные деятели из западных держав с большим удовольствием используют политику двойных стандартов. На очередную несостыковку в действиях официального Парижа обратила внимание представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова.

Сотрудницу российского МИД весьма впечатлили кадры с беспорядками, которые захватили французское государство, отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей". Как известно, местные активисты борются за свои интересы и хотят получить право жить по собственным правилам.

Захарова решила напомнить французскому лидеру о том, что европейское сообщество постоянно доказывает миру: мол, именно Евросоюз стоит на защите демократии. На этом фоне, по мнению дипломата, французскому президенту стоило бы отправить местным оппозиционерам оружие, передает РИА ФАН.

"А когда Макрон начнет поставки вооружения гражданам Франции для поддержания демократии и суверенитета страны?" – с иронией отмечает сотрудница дипломатического ведомства.

К слову, ранее стало известно, что украинский противник готовит прорыв в Запорожской области, передает телеканал "360".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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