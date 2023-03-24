Визит главы МИД Германии в Грузию обернулся скандалом

Визит главы МИД Германии в Грузию обернулся скандалом
Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/www.globallookpress.com
Грузины обиделись за отказ европейцев принимать их в ЕС

Перед прилетом главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в аэропорту Тбилиси не стали вешать флаг Евросоюза – только Германии и Грузии. Грузинские власти утверждают, что никакой политической подоплеки в этом не было, при подобных визитах всегда вывешивают только флаг гостя и принимающей стороны. Однако, по данным EADaily, это не так.

К примеру, в 2018 году страну посетила Ангела Меркель. Тогда в аэропорту ее встречали с тремя флагами – грузинским, немецким и европейским.

Глава МИД Грузии, комментируя дипломатический казус, заявил, что во время приезда Бербок в страну "флаг ЕС развевался в наших сердцах". 

При этом во время официальной беседы президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что граждане страны не понимают второго отказа Евросоюза в предоставлении государству статуса кандидата. Бербок, в свою очередь, отметила, что Германия эту инициативу поддерживает, посоветовав грузинским властям продолжать необходимые реформы для получения статуса.

Источник: Новости Грузии ✓ Надежный источник
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