Визит главы МИД Германии в Грузию обернулся скандалом

Грузины обиделись за отказ европейцев принимать их в ЕС

Перед прилетом главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в аэропорту Тбилиси не стали вешать флаг Евросоюза – только Германии и Грузии. Грузинские власти утверждают, что никакой политической подоплеки в этом не было, при подобных визитах всегда вывешивают только флаг гостя и принимающей стороны. Однако, по данным EADaily, это не так.

К примеру, в 2018 году страну посетила Ангела Меркель. Тогда в аэропорту ее встречали с тремя флагами – грузинским, немецким и европейским.

Глава МИД Грузии, комментируя дипломатический казус, заявил, что во время приезда Бербок в страну "флаг ЕС развевался в наших сердцах".

При этом во время официальной беседы президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что граждане страны не понимают второго отказа Евросоюза в предоставлении государству статуса кандидата. Бербок, в свою очередь, отметила, что Германия эту инициативу поддерживает, посоветовав грузинским властям продолжать необходимые реформы для получения статуса.