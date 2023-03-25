Лондон находится в бедственном положении

Западные страны позволяют себе максимально воинственную риторику в отношении российского государства. Однако даже зарубежные военные эксперты понимают, что тягаться с Россией – себе дороже. С неожиданной просьбой к российскому главнокомандующему обратились в Великобритании.



Так, британский генерал в отставке Ричард Бэрронс обратил внимание на плачевное состояние вооруженных сил Соединенного королевства. Лондон продолжает бравировать на международной арене, однако практически не способен себя защитить.



Британский вояка с горечью отметил, что нужно попросить Владимира Владимировича в случае его "желания напасть на Великобританию" предупредить об этом местное правительство лет за пять-десять. В противном случае Лондон даже не сможет обороняться. С какой стати Москве нападать на островное государство, представитель военной элиты не уточнил.

"Во время холодной войны армия в любое время была готова к бою в течение нескольких часов", – придается сладким воспоминаниям британский вояка.

Теперь государству потребуется много лет, чтобы привести армию в состояние готовности к бою, отметил генерал.

