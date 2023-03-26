В Китае обвинили Путина в серьезной подставе Си Цзиньпина

Аналитики отреагировали на новый приказ российского лидера

Решение Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии, вероятно, стало для Китая неприятным сюрпризом. К такому выводу пришли китайские аналитики после разбора совместного заявления президента России и Си Цзиньпина по итогам визита в Москву.

Эксперты напомнили, что ранее Владимир Путин говорил о том, что все государства, обладающие ядерным оружием, должны воздеживаться от его размещения за пределами своей территории. Председатель КНР под этими словами подписался.

После этого Пекин столкнулся с серьезной критикой со стороны Запада. Его обвинили в чрезмерном налаживании контактов с Москвой и якобы создании совместного альянса. В итоге китайское руководство постралось преподнести себя в мировой повестке как миротворца, который попросту пытается найти путь для урегулирования украинского конфликта, устремившись наладить контакты в этом вопросе с другими лидерами.

Однако заявление Путина серьезно подставило Си, который намеревался стать ключевой фигурой в дипломатическом урегулировании, пишут в КНР.



"Китай определенно продолжит свои усилия по продвижению переговоров, но Путин явно пытается получить больше рычагов воздействия, прежде чем вернуться к переговорам", – считают китайские эксперты.

При этом они подчеркивают, что план российского президента по размещению ядерного оружия не соответствует его обязательствам, изложенным в совместном российско-китайском коммюнике.