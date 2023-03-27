Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию взбесил китайцев

Ответ НАТО на решение Путина по ядерному оружию взбесил китайцев
Фото: www.unsplash.com
Действия альянса раздражают многие страны

Вопрос ядерного оружия снова активно обсуждается в международном поле. С подачи западных стран риск развязывания глобального конфликта резко подскочил. Жители Китайской Народной Республики поделились своим мнением по поводу происходящего.

В Поднебесной весьма бурно отреагировали на заявление Североатлантического альянса, которое прозвучало после решения российского главнокомандующего Владимира Путина разместить ядерные установки на территории Белоруссии.

Разумеется, в НАТО весьма недовольны таким шагом. Официальный представитель западной коалиции Оана Лунгеску объявила, что Россия ведет себя "опасно и безответственно", напоминает телеканал "360".

Однако китайцы посоветовали альянсу обратиться к собственному опыту поведения в мировом пространстве. Жители Поднебесной негодуют из-за двойных стандартов НАТО. Как известно, альянс не стал выступать против британцев и американцев, которые предоставили Австралии атомные подводные лодки.

"НАТО не раз демонстрировала свою наглость", "Такая реакция говорит о том, что Россия поступает правильно", "У НАТО всегда двойные стандарты", – пишут китайцы в интернет-пространстве.

Источник: "Гуанча" ✓ Надежный источник
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