Действия альянса раздражают многие страны

Вопрос ядерного оружия снова активно обсуждается в международном поле. С подачи западных стран риск развязывания глобального конфликта резко подскочил. Жители Китайской Народной Республики поделились своим мнением по поводу происходящего.



В Поднебесной весьма бурно отреагировали на заявление Североатлантического альянса, которое прозвучало после решения российского главнокомандующего Владимира Путина разместить ядерные установки на территории Белоруссии.



Разумеется, в НАТО весьма недовольны таким шагом. Официальный представитель западной коалиции Оана Лунгеску объявила, что Россия ведет себя "опасно и безответственно", напоминает телеканал "360".



Однако китайцы посоветовали альянсу обратиться к собственному опыту поведения в мировом пространстве. Жители Поднебесной негодуют из-за двойных стандартов НАТО. Как известно, альянс не стал выступать против британцев и американцев, которые предоставили Австралии атомные подводные лодки.

"НАТО не раз демонстрировала свою наглость", "Такая реакция говорит о том, что Россия поступает правильно", "У НАТО всегда двойные стандарты", – пишут китайцы в интернет-пространстве.

