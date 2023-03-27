Военные стратеги всегда боялись: НАТО допустила грубую ошибку по России

Военные стратеги всегда боялись: НАТО допустила грубую ошибку по России
Фото: www.unsplash.com
Гегемония США оказалась под угрозой

Эксперты со всего мира внимательно следят за развитием событий вокруг российского государства. Многие специалисты сходятся во мнении, что Североатлантический альянс допустил серьезную ошибку в отношениях с Российской Федерацией.

На катастрофический провал западного военного блока указал работник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шен. Опытный аналитик обратил внимание, что именно действия НАТО подтолкнули Россию и Китай к сближению.

Такое развитие событий неминуемо приведет к появлению весомой группы соперников Североатлантического альянса. Когда конфликт будет исчерпан, европейские страны и другие государства встанут на сторону победителя.

Специалист обратил внимание, что вашингтонской администрация, одновременно назвав главными противниками Москву и Пекин, поставила себя в безвыходную ситуацию. Американские военные стратеги всегда боялись, что западной коалиции придется противостоять сразу двум мощным соперникам на территориях, который не может окружить ни один флот. НАТО сама загнала себя в угол.

К слову, Армия России добивается новых успехов на фронте. Как сообщает интернет-издание URA.RU, нашим умельцам удалось разработать дрон для поражения бронированной техники.

Источник: South China Morning Post ✓ Надежный источник
новости партнеров

В России собираются присоединить еще один регион Украины

Озвучены основные принципы окончания СВО

Сделано заявление об уходе ВСУ из Бахмута

Решение могут принять в ближайшее время

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей