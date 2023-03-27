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Эксперты со всего мира внимательно следят за развитием событий вокруг российского государства. Многие специалисты сходятся во мнении, что Североатлантический альянс допустил серьезную ошибку в отношениях с Российской Федерацией.
На катастрофический провал западного военного блока указал работник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шен. Опытный аналитик обратил внимание, что именно действия НАТО подтолкнули Россию и Китай к сближению.
Такое развитие событий неминуемо приведет к появлению весомой группы соперников Североатлантического альянса. Когда конфликт будет исчерпан, европейские страны и другие государства встанут на сторону победителя.
Специалист обратил внимание, что вашингтонской администрация, одновременно назвав главными противниками Москву и Пекин, поставила себя в безвыходную ситуацию. Американские военные стратеги всегда боялись, что западной коалиции придется противостоять сразу двум мощным соперникам на территориях, который не может окружить ни один флот. НАТО сама загнала себя в угол.
К слову, Армия России добивается новых успехов на фронте. Как сообщает интернет-издание URA.RU, нашим умельцам удалось разработать дрон для поражения бронированной техники.
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