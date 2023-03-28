США накинулись на Китай с новыми обвинениями

Вашингтон принял новое решение

Палата представителей конгресса США единогласно решила лишить Китай статуса "развивающейся страны". По заявлению законодателей, в последнее время этот ярлык потерял актуальность, поскольку КНР по масштабам мировой экономики уступают только Соединенным Штатам.

Сейчас на долю Китая приходится около 18,6% от всего объема экономики в мире. Однако при этом страна продолжает получать помощь и преференции как "развивающаяся", сообщает "Радио 1".

"Они используют этот статус, чтобы обмануть систему и навредить странам, которые действительно в ней нуждаются", – накинулись на Пекин законодатели.

Вашингтон принял новый законопроект о лишении Китая статуса "развивающейся страны" в качестве меры, направленной на подавление Пекина. По итогам внедрения инициативы КНР могут признать государством с доходом выше среднего, либо развитым, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: The Hill ✓ Надежный источник
новости партнеров

В России оценили шансы компенсации за подрывы "Северных потоков"

Они близки к нулю

Военные стратеги всегда боялись: НАТО допустила грубую ошибку по России

Гегемония США оказалась под угрозой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей