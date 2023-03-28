США накинулись на Китай с новыми обвинениями

Вашингтон принял новое решение

Палата представителей конгресса США единогласно решила лишить Китай статуса "развивающейся страны". По заявлению законодателей, в последнее время этот ярлык потерял актуальность, поскольку КНР по масштабам мировой экономики уступают только Соединенным Штатам.

Сейчас на долю Китая приходится около 18,6% от всего объема экономики в мире. Однако при этом страна продолжает получать помощь и преференции как "развивающаяся", сообщает "Радио 1".

"Они используют этот статус, чтобы обмануть систему и навредить странам, которые действительно в ней нуждаются", – накинулись на Пекин законодатели.

Вашингтон принял новый законопроект о лишении Китая статуса "развивающейся страны" в качестве меры, направленной на подавление Пекина. По итогам внедрения инициативы КНР могут признать государством с доходом выше среднего, либо развитым, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".