Шпионы оказались в трудном положении

Недавний инцидент с крушением в Черноморье американского беспилотника Reaper взбудоражил все мировое пространство. Американцы продолжают пожинать плоды своей дерзкой провокации. Так, в западной прессе появилась информация, что разведка Соединенных Штатов Америки серьезно пострадала из-за случившегося.



Такие сведения публикуют журналисты популярного американского телеканала CNN. Со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщается, что теперь дроны США вынуждены менять маршруты, дабы не повторить печальную судьбу рухнувшего в пучину морскую Reaper.



Из-за этого возможности американских шпионов существенно снизились – такое бессилие не на шутку раздражает вашингтонскую администрацию.

"Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные", – пожаловался на горькую судьбину представитель Министерства обороны Америки.

По некоторой информации, Белый дом принял решение отправлять дроны по обновленным маршрутам для того, чтобы избежать прямого столкновения с Москвой, что может обернуться глобальным конфликтом, в котором не будет победителей.

