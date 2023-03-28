Разведка США взвыла от бессилия после ЧП над Черным морем

Разведка США взвыла от бессилия после ЧП над Черным морем
Фото: www.unsplash.com
Шпионы оказались в трудном положении

Недавний инцидент с крушением в Черноморье американского беспилотника Reaper взбудоражил все мировое пространство. Американцы продолжают пожинать плоды своей дерзкой провокации. Так, в западной прессе появилась информация, что разведка Соединенных Штатов Америки серьезно пострадала из-за случившегося.

Такие сведения публикуют журналисты популярного американского телеканала CNN. Со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщается, что теперь дроны США вынуждены менять маршруты, дабы не повторить печальную судьбу рухнувшего в пучину морскую Reaper.

Из-за этого возможности американских шпионов существенно снизились – такое бессилие не на шутку раздражает вашингтонскую администрацию.

"Это определенно ограничивает нашу способность собирать разведданные", – пожаловался на горькую судьбину представитель Министерства обороны Америки.

По некоторой информации, Белый дом принял решение отправлять дроны по обновленным маршрутам для того, чтобы избежать прямого столкновения с Москвой, что может обернуться глобальным конфликтом, в котором не будет победителей.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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