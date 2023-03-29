В Кремле раскрыли подробности о секретном совещании Путина

Глава РФ готовит объемную речь

29 марта российский лидер Владимир Путин проведет совещание с членами кабмина. Оно было отложено на двухнедельный срок из-за загруженности президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что глава государства выступит с объемной речью.

Совещание будет частично засекречено. На открытой части выступит заместитель премьера Татьяна Москалькова, которая сообщит о повышении благосостояния россиян. Слово возьмут и остальные члены аппарата правительства – глава Минфина Антон Силуанов вместе с Андреем Белоусовым выскажутся на тему финансового суверенитета страны.

На закрытой части прозвучат доклады вице-премьера Марата Хуснуллина о развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры РФ. Затем обсудят межгосударственное взаимодействие с дружественными странами.

В марте российский лидер принял в Москве китайского коллегу Си Цзиньпина. После встречи глав двух держав президент Украины Владимир Зеленский начал искать контакты с Пекином, заявив, что Си "не дал руководству РФ ожидаемых гарантий", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".