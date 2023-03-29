Немцы в восторге от ловкости нашего президента

Жители Европы внимательно следят за развитием событий на международной арене. Решение России разместить на территории белорусского государства тактическое ядерное оружие наделало много шума. Как отмечают немецкие интернет-пользователи, нашему президенту Владимиру Путину фактически удалось ударить по НАТО ее же оружием.



Как известно, Североатлантический альянс под предводительством Соединенных Штатов Америки мечтал разместить у российских границ ядерное оружие. Теперь же инициативу перехватила Москва – такие установки появятся в Белоруссии, прямо у натовских рубежей.



Стоит отметить, что немцы уверены в справедливости решительного шага со стороны России. Вашингтон на протяжении многих лет размещает ядерные установки в странах-сателлитах. В Германии подчеркнули, что перепугавшее Запад решение нашего президента является "горькой пилюлей, которую НАТО готовила для самой России".

"Американцы собирались использовать Украину для размещения ракет в Крыму. Теперь вы должны сами глотать эту горькую пилюлю", "Путин просто делает то, что США делали годами", – пишут в социальных сетях.

