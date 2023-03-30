Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию

Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию
Энтони Блинкен. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Все из-за задержанного шпиона из США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал американских граждан, которые остаются в Российской Федерации, в срочном порядке покинуть страну.

"Мы повторяем наше предупреждение для наших граждан о местонахождении в России", – говорится в сообщении Блинкена.

По словам американского чиновника, ведомство находится в прямом контакте с Кремлем из-за недавней новости о задержании журналиста The Wall Street Journal.

Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России объявила о задержании корреспондента бюро WSJ Эвана Гершковича. По сообщениям правоохранителей, тот занимался сбором информации, составляющей предмет государственной тайны РФ. Речь идет о деятельности одного из российских комплексов ОПК. В администрации президента России уточнили, что фигурант был взят с поличным.

Источник: Портал Госдепартамента США ✓ Надежный источник
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