Госдеп призвал американцев срочно покинуть Россию

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал американских граждан, которые остаются в Российской Федерации, в срочном порядке покинуть страну.
"Мы повторяем наше предупреждение для наших граждан о местонахождении в России", – говорится в сообщении Блинкена.
По словам американского чиновника, ведомство находится в прямом контакте с Кремлем из-за недавней новости о задержании журналиста The Wall Street Journal.
Напомним, ранее Федеральная служба безопасности России объявила о задержании корреспондента бюро WSJ Эвана Гершковича. По сообщениям правоохранителей, тот занимался сбором информации, составляющей предмет государственной тайны РФ. Речь идет о деятельности одного из российских комплексов ОПК. В администрации президента России уточнили, что фигурант был взят с поличным.
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