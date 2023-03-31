В США хотят вышвырнуть россиян из-за задержания журналиста в России

Инициатива касается не всех граждан

Редакция американского издания The Wall Street Journal написала открытое обращение к администрации президента США Джо Байдена с требованием вышвырнуть ряд россиян из страны из-за инцидента с журналистом Эваном Гершковичем. По их мнению, Кремль "взял его в заложники".

Журналисты утверждают, что задержанием корреспондента Россия подтвердила, что отдалилась от "цивилизованных стран". Здоровье Гершковича, по их словам, является "личной ответственностью Путина", а Байден просто обязан принять меры из-за произошедшего.

В WSJ заявили, что ФСБ давно ведет слежку за всеми иностранными журналистами, и если бы их сотрудник действительно был шпионом, его давно бы выгнали из России. Поэтому они уверены, что своими действиями Москва попросту пыталась запугать Вашингтон.

Редакция раскритиковала американские власти за то, что США не предпринимают серьезных попыток защитить свою страну и граждан от действий России. Об этом говорят инциденты с баскетболисткой Грайнер и беспилотником над Черным морем.

"Администрация Байдена должна будет рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, – это минимум, на который можно рассчитывать", – считают они.

Если Вашингтон вышвырнет этих россиян, то, считают журналисты, правительство продемонстрирует способность защищать своих граждан.

Напомним, журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге при получении сведений о работе предприятий военно-промышленного комплекса России. Сразу после этого в издании заявили, что обеспокоены инцидентом, передает РИА ФАН.