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Экс-депутат Европейского парламента, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Соединенные Штаты на публику унизили французского лидера Эммануэля Макрона.
Политик считает, что президент Франции по-прежнему выступает для Штатов "послушным пуделем". Расправы буржуазной демократии над демонстрантами, которых не устроила пенсионная реформа, вызвали резкую критику с американской стороны – их интересы Эммануэль, как и остальные лидеры ЕС, реализует у себя дома против интересов народов.
Во Франции прошли массовые протесты, сопровождавшиеся общенациональной забастовкой против пенсионной реформы, уже принятой кабмином. Местами недовольство населения вылилось в беспорядки с столкновения с жандармерией из-за повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты выражают поддержку мирными демонстрациям, в то числе и во Франции. Сам Макрон заявил, что не намерен отменять реформу, а "у толпы отсутствует легитимность".
Дела незалежных плохи