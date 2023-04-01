Под главой Пятой республики начало шататься кресло

Экс-депутат Европейского парламента, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Соединенные Штаты на публику унизили французского лидера Эммануэля Макрона.

Политик считает, что президент Франции по-прежнему выступает для Штатов "послушным пуделем". Расправы буржуазной демократии над демонстрантами, которых не устроила пенсионная реформа, вызвали резкую критику с американской стороны – их интересы Эммануэль, как и остальные лидеры ЕС, реализует у себя дома против интересов народов.

Во Франции прошли массовые протесты, сопровождавшиеся общенациональной забастовкой против пенсионной реформы, уже принятой кабмином. Местами недовольство населения вылилось в беспорядки с столкновения с жандармерией из-за повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты выражают поддержку мирными демонстрациям, в то числе и во Франции. Сам Макрон заявил, что не намерен отменять реформу, а "у толпы отсутствует легитимность".