Страшные трагедии потрясли всю страну

Россияне до сих пор с ужасом обсуждают кровавый теракт, который 2 апреля произошел в Санкт-Петербурге. Взрыв бомбы убил известного военкора Владлена Татарского. Член Совфеда Андрей Климов объяснил, в чем заключается главная цель террористов.



Сенатор связал жестокое убийство Татарского и недавнюю трагедию с журналисткой Дарьей Дугиной – дочь известного философа Александра Дугина убили, взорвав ее автомобиль. Климов подчеркнул, что оба этих преступления имеют одну главную цель – спровоцировать Россию на ответный террор.



Если Москва пойдет на поводу у эмоций и позволит себе использовать такие же методы, наши противники получат возможность хоть как-то поддержать русофобские настроения. Как известно, многие простые европейцы начинают понимать, что на самом деле происходит, и уже не готовы во всех бедах винить русских.



К слову, ранее стало известно, что посылку со взрывчаткой для Татарского курировали зарубежные эксперты, сообщает телеканал "360". Также задержанная Дарья Трепова на допросе объявила, что взорвавшуюся статуэтку ей передали в Москве, передает RT.

