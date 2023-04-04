Финляндия приняла важное решение: Москва получила уведомление

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Финское представительство в Карелии будет закрыто на неопределенный срок. Такое рещение приняли в МИД Финляндии сразу после вступления страны в НАТО. Отделение в Петрозаводске работало с 1990 года.
В ведомстве отметили, что необходимости в работе генконсульства на данный момент нет, поскольку ранее его функции были серьезно ограничены.
В МИД при этом допускают, что в будущем офис может снова открыться, но когда это произойдет неизвестно, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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