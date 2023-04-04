Трамп арестован: суд выносит вердикт

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Суд в Нью-Йорке принял решение арестовать бывшего президента Дональда Трампа до предъявления обвинений. Об этом сообщают американские СМИ.
Бизнесмен проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в деловой сфере, ему может грозить уголовный срок.
Журналисты отмечают, что Трамп был арестован в соответствии с американской юридической процедурой. Такой статус будет действовать до того, как его доставят в суд для предъявления обвинений. Незадолго до произошедшего бывший глава США давал в соцсетях комментарий о происходящем.
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Об этом заявил глава Минобороны России