Трамп арестован: суд выносит вердикт

Суд рассматривает дело бизнесмена

Суд в Нью-Йорке принял решение арестовать бывшего президента Дональда Трампа до предъявления обвинений. Об этом сообщают американские СМИ.

Бизнесмен проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в деловой сфере, ему может грозить уголовный срок.

Журналисты отмечают, что Трамп был арестован в соответствии с американской юридической процедурой. Такой статус будет действовать до того, как его доставят в суд для предъявления обвинений. Незадолго до произошедшего бывший глава США давал в соцсетях комментарий о происходящем.

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