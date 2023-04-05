Путин публично пристыдил посла США

Путин публично пристыдил посла США
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ устроил публичную порку Западу на встрече с дипмиссиями

Президент России Владимир Путин выступил 5 апреля в Кремле на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшим послам западных государств.

Глава РФ отметил, обращаясь к главе дипломатической миссии Соединенных Штатов, что отношения между Кремлем и Белым домом переживают глубочайший кризис.

Основная причина, указал Путин – отсутствие понимания и различные подходы к формированию мирового порядка. Именно Белый дом, напомнил глава государства, использовал сценарии по созданию государственных переворотах в третьих странах во имя собственного блага. Один из примеров – то, что происходит сегодня на Украине, указал российский лидер, обращаясь к американскому послу Линн Трейси.

Глава РФ также не стал дожидаться получения верительных грамот лично от послов. Как пишут медиа, причиной стали санитарные ограничения.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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