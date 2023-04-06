Во время выступления представителя России в ООН произошел скандал

Во время выступления представителя России в ООН произошел скандал
Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Британцы и американцы попытались сорвать трансляцию

В минувший вторник в ООН прошло неформальное заседание по теме эвакуации детей из зон конфликта, которое созвала Россия. На нем в режиме видеосвязи выступила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. В итоге мероприятие обернулось скандалом.

Представители Великобритании и США попытались сорвать трансляцию с российским представителем. К ним присоединились Мальта и Албания, их делегаты решили покинуть зал заседания во время выступления Львовой-Беловой. Они заявили, что российский комиссар не имеет права выступать на международной трибуне из-за "распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия, которые происходят на Украине".

Попытка заблокировать трансляцию была предпринята делегатами после того, как Международный уголовный суд объявил Марию Львову-Белову в розыск из-за якобы незаконного перемещения украинских граждан в Россию, включая детей. 

Постоянный председатель РФ при ООН Василий Небензя уже отреагировал на скандал. Он считает, что произошедшее является "полным позором" и Москва запомнит эти действия, передает РИА ФАН

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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