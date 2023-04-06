Напуганный Макрон обратился к России после встречи с Си Цзиньпином

Лидер распереживался после решения Владимира Путина

В четверг 6 апреля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Китай, чтобы провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время беседы с лидером французский глава заявил, что только Пекину под силу "помочь России вести себя разумно и вернуться за стол переговоров".

Макрон отметил, что архитектура европейской безопасности невозможна, пока часть Украины контролируется Россией. Глава Франции, напуганный угрозой европейскому континенту, также высказался и о недавнем решении Москвы.

"Россия не должна размещать ядерное оружие в Беларуси", – обратился он к российским властям.

Китайский глава, в свою очередь, призвал все страны уважать политику нераспространения ядерного оружия. Он также выразил согласие с риторикой Франции по поводу того, что такое вооружение не должно быть задействовано в украинском конфликте.

Си Цзиньпин призвал не допустить эксалации боев на Украине, а также как можно скорее возобновить мирные переговоры. Он дополнительно подчеркнул, что мировое сообщество должно быть сдержанным в украинском вопросе.

В Москве полагают, что у Китая есть большой потенциал для оказания посреднических услуг по урегулированию ситуации на Украине, сообщает телеканал "360".

Ранее официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что НАТО и США несут полную ответственность за украинский кризис, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".