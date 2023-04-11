Япония сделала резкий выпад в адрес России

Япония сделала резкий выпад в адрес России
Фото: Dmitry Medvedev/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Подобное японцы уже делали в прошлом году

Власти Японии опуликовали ежегодный документ "Синяя книга", в котором снова назвали южную часть Курильских островов "незаконно оккупированной территорией". За последние 12 лет это второй случай, когда Токио использует подобную формулировку – ее стали включать в отчет после начала российской спецоперации на Украине.

Японские официальные лица отметили, что "северные территории" являются неотъемлемой частью Японии, но в настоящее время они находятся под "оккупацией" России. В документе указывается, что проблема островов является самым продолжительным нерешенным вопросом в отношениях между странами, передает RT.

При этом Токио отмечает, что в дальнейшем собирается придерживаться мирного курса в отношениях с Москвой, решив "территориальную проблему" и заключив договор, сообщает Общественная служба новостей. Хотя японцы и сожалеют, что российские власти в одностороннем порядке прекратили диалог по этом теме.

"В настоящее время не та ситуация, когда можно говорить о каких-либо прогнозах по переговорам о мирном договоре",

– говорится в "Синей книге". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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