Лавров вынес предупреждение Казахстану

Лавров вынес предупреждение Казахстану
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/www.globallookpress.com
Никаких движений на Запад

Россия не собирается скрывать собственное отношение к внешним попыткам подорвать ее отношения с соседями, объявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр дал комментарий прессе после переговоров с замглавы МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, заявив, что не видит никаких опасений в дружбе с соседями – при условии равноправия, взаимной выгоды и прозрачности. 

Если же в ход идут другие принципы – угрозы, шантаж со стороны Запада – Россия не станет "скрывать своего отношения" к подобным стремлениям, подчеркнул министр.

В завершение сказанного министр добавил, что Астана, а также другие партнеры Российской Федерации понимают смысл сказанного, передает "Радио 1".

Нуртлеу же заявил, что Казахстан остается миролюбивой страной, пытающейся дружить со всеми соседями, а Москва и Астана всегда находят пути соглашения по всем обсуждаемым вопросам. 

Казахстан параллельно занимается развитием отношений с Соединенными Штатами – глава госдепа Энтони Блинкен в феврале 2023 года побывал в Астане с визитом.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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