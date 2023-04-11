Лавров вынес предупреждение Казахстану

Никаких движений на Запад

Россия не собирается скрывать собственное отношение к внешним попыткам подорвать ее отношения с соседями, объявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр дал комментарий прессе после переговоров с замглавы МИД Казахстана Муратом Нуртлеу, заявив, что не видит никаких опасений в дружбе с соседями – при условии равноправия, взаимной выгоды и прозрачности.

Если же в ход идут другие принципы – угрозы, шантаж со стороны Запада – Россия не станет "скрывать своего отношения" к подобным стремлениям, подчеркнул министр.

В завершение сказанного министр добавил, что Астана, а также другие партнеры Российской Федерации понимают смысл сказанного, передает "Радио 1".

Нуртлеу же заявил, что Казахстан остается миролюбивой страной, пытающейся дружить со всеми соседями, а Москва и Астана всегда находят пути соглашения по всем обсуждаемым вопросам.



Казахстан параллельно занимается развитием отношений с Соединенными Штатами – глава госдепа Энтони Блинкен в феврале 2023 года побывал в Астане с визитом.