ФСБ раскрыла всех причастных к теракту с убийством Татарского

Среди агентуры были беглые российские оппозиционеры

Террористический акт, в ходе которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (взявший себе псевдоним Владлен Татарский), был организован украинскими спецслужбами с их агентурой, среди которых были фигуры из российской оппозиции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Как отмечает источник, подготовкой к убийству занималась Дарья Трепова в соучастии с гражданином Украины Юрием Денисовым. Последний передал ей взрывное устройство. Зимой 2023 года фигурант приехал в столицу России из Латвии. Здесь Денисов собирал информацию о Татарском. После совершенного террористического акта он вылетел в Турцию транзитом через Армению, уточняет телеканал "360".





*запрещенная организация, признанная в России экстремистской и НКО-агентом.

В ФСБ также сообщили, что на Трепову повлияли руководители так называемого Фонда борьбы с коррупцией*.