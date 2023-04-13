ФСБ раскрыла всех причастных к теракту с убийством Татарского

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Террористический акт, в ходе которого погиб военный корреспондент Максим Фомин (взявший себе псевдоним Владлен Татарский), был организован украинскими спецслужбами с их агентурой, среди которых были фигуры из российской оппозиции. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.
Как отмечает источник, подготовкой к убийству занималась Дарья Трепова в соучастии с гражданином Украины Юрием Денисовым. Последний передал ей взрывное устройство. Зимой 2023 года фигурант приехал в столицу России из Латвии. Здесь Денисов собирал информацию о Татарском. После совершенного террористического акта он вылетел в Турцию транзитом через Армению, уточняет телеканал "360".В ФСБ также сообщили, что на Трепову повлияли руководители так называемого Фонда борьбы с коррупцией*.
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