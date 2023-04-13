"Спящие ячейки террористов": англосаксы сунули нос на Кавказ

"Спящие ячейки террористов": англосаксы сунули нос на Кавказ
Фото: www.unsplash.com
О наглом поведении Запада рассказали в Совбезе

Зарубежные деятели не оставляют попытки внести раздор между регионами нашей страны. Глава Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сообщил, что англосаксы развели бурную деятельность на Северном Кавказе.

По информации высокопоставленного госслужащего, сейчас зарубежные деятели всеми силами стараются активизировать "спящие террористические ячейки", а также прикладывают максимальные усилия для того, чтобы радикализировать население этого региона.

Главная задача заокеанских провокаторов заключается в том, чтобы дестабилизировать обстановку в Российской Федерации. Боевики вовсю занимаются пропагандой и вербовкой среди населения. Всю эту преступную активность курируют западные спецслужбы. В частности, они используют националистические и радикальные религиозные организации.

Патрушев особо отметил, что жители Северного Кавказа хорошо понимают, что подобного рода вредительская деятельность самым трагическим образом сказывается на жизни региона.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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