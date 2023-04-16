Bloomberg: Россия с союзником готова обрушить "нефтяной удар" по США

И всем планам Байдена по переизбранию

"Нефтяной союз" Эр-Рияда с Москвой станет ощутимым препятствием для администрации Джо Байдена в победе на выборах 2024 года. Об этом пишет Bloomberg, описывающий усугубившуюся рецессию в мировой экономике после прихода демократов к власти в США.

Полтора года на нефтяном рынке наблюдается "ценовое ралли". После начала специальной операции на Украина баррель составил 120 долларов по состоянию на начало лета 2022 года.

Позднее цена упала до 75 долларов из-за роста процентных ставок в Штатах и новых китайских ограничений по ковиду. Спрос вырос в начале 2023-го, когда китайская промышленность, наконец, начала восстанавливаться. Однако неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи привело к тому, что баррель поднялся до 85 долларов.

Саудиты, как и все, затеяли собственную игру. Практически 80 лет длился договор, заключенный между Штатами и королевством: доступ к нефти Саудовской Аравии в обмен на безопасность и гарантии королевства. Однако пять лет назад в консульстве СА в Стамбуле убили обозревателя Washington Post и саудовского диссидента Джамаля Хашогги. Годом позднее Байден, будучи кандидатом, проявил "поразительный интеллект", начав угрожать Эр-Рияду превращением в международного изгоя. Двумя годами позднее, уже на посту президента, он опубликовал отчет, в котором спецслужбы США обвинили самого наследного принца Мухаммеда в убийстве Хашогги.

Как следствие – ОПЕК+ снижает добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, уже после того, как Байден прилетел в Эр-Рияд мириться с бывшими союзниками.

"Альянс Саудовской Аравии и РФ потенциально создает разнообразные проблемы для американской экономики – включая кампанию по переизбранию Байдена. В апреле ОПЕК+ сократила добычу – уже во второй раз после летнего визита Байдена в Эр-Рияд, когда Белый дом пытался уговорить тех увеличить добычу. Это может быть лишь началом", – пишет Bloomberg.