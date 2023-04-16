Путин принял в Кремле главу Минобороны КНР

Сотрудничество с Пекином становится все теснее

Глава РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Государственного совета КНР, главой Минобороны Ли Шанфу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Шанфу прибыл в Москву с трехдневным визитом. В планах у министра – переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Стороны обсудят двустороннее взаимодействие и актуальные вопросы, как глобальной, так и региональной безопасности, передает "Пятый канал".