Путин принял в Кремле главу Минобороны КНР

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Глава РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с членом Государственного совета КНР, главой Минобороны Ли Шанфу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Шанфу прибыл в Москву с трехдневным визитом. В планах у министра – переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Стороны обсудят двустороннее взаимодействие и актуальные вопросы, как глобальной, так и региональной безопасности, передает "Пятый канал".
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