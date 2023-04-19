В Анкаре решили не стесняться в выражениях

Поведение вашингтонской администрации на международной арене серьезно раздражает других крупных игроков. С каждым годом напряжение лишь нарастает. Некоторые высокопоставленные лица уже не считают необходимым выдерживать дипломатические формулировки. Так, в Турции прямо заявили, что сегодня Америку "ненавидит весь мир".



С громким высказыванием выступил руководитель турецкого МВД Сулейман Сойлу. Высокопоставленный турок обратил внимание на современные тенденции. Сегодня власть Соединенных Штатов Америки заметно пошатнулась. На этом фоне другие страны все более открыто выражают свое недовольство установленной много десятилетий назад гегемонией.



Как подчеркнул турецкий министр, США всеми силами стараются сохранить бразды правления миром, а Европа в их руках – простая пешка. Американцы нагло эксплуатируют европейцев в собственных целях.

"Европа – поезд в колонии Америки. В ней нет ничего особенного", – жестко отрезал Сойлу.

Министр напомнил, что европейские политики постоянно дискредитируют себя странным поведением, население стареет, также возникли серьезные сложности в сфере промышленности.

