"Ситуация кричащая": Путин устроил чиновникам разнос после поездки в зону СВО

"Ситуация кричащая": Путин устроил чиновникам разнос после поездки в зону СВО
Владимир Путин. Фото: The Kremlin Moscow/www.globallookpress.com
Кабмину досталось за пробки на КПП и снятый асфальт

Российский лидер Владимир Путин поведал о подробностях своей поездки в Луганскую Народную республику – в апреле глава государства провел совещание в штабе нацгвардии "Восток".

Президент обратил внимание на заторы у контрольно-пропускного пункта "Гуково", где заметил в огромном количестве гражданский транспорт – КПП, отметил Путин, необходимо расширять.

В скором времени, указал Путин, компетентные службы, компетенцией которых является досмотр автомобильного транспорта, обратятся в кабмина с просьбой о выделении средств на решение проблемы, которые необходимо устранить.

Вместе с тем Путин обратил внимание на снятый асфальт по дороге на контрольно-пропускной пункт. Главе государства попытался возразить замглавы правительства Марат Хуснуллин, заявивший, что КПП расширяют. В ответ президент указал, что Гуково по непонятным причинам это расширение обошло стороной – "история кричащая".

СМИ обратили внимание, что из заявлений главы государства можно сделать вывод, что тот приезжал в ЛНР на автотранспорте.

Источник: Лайф.ру ✓ Надежный источник
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