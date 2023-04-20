"Поджигатель": в Австрии разнесли Столтенберга за турне в Киев

"Поджигатель": в Австрии разнесли Столтенберга за турне в Киев
Йенс Столтенберг. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейцы негодуют из-за действий местных политиков

Широкий резонанс получил визит генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев. Пока на Украине продолжают ликовать из-за прибытия столь высокого гостя, в Европе все более трезво оценивают происходящее. Так, жители Австрии весьма критично отреагировали на эту новость.

Сегодня многие европейцы понимают, что именно западная военная коалиция спровоцировала конфликт на территории украинского государства, который грозит перерасти в третью мировую войну. На этом фоне приезд генсека НАТО в Киев явно направлен на обострение ситуации, которая и так очень пугает европейцев.

"НАТО есть и остается организацией глобальных поджигателей войны", – пишут австрийские интернет-пользователи.

Другие отмечают, что были бы весьма рады, если бы Столтенберг остался в Киеве навсегда. Также люди подчеркивают, что Североатлантический альянс постоянно проявлял агрессию в отношении России, что и привело к конфликту.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", во время своего визита Столтенберг заявил, что военный блок будет помогать Украине в долгосрочной перспективе.

Источник: Exxpress ✓ Надежный источник
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