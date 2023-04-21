В Финляндию пригнали смертоносные американские танки "Абрамс"

В граничащей с Россией стране активизировалась НАТО

После того, как финские власти приняли решение стать частью Североатлантического альянса, внимание к этому государству со стороны Москвы резко возросло. Сообщается, что Россия внимательно следит за деятельностью там западной военной коалиции. Большой интерес вызвала переброска в Финляндию мощных американских танков "Абрамс".



Местная пресса пишет, что российские власти внимательно отслеживают перемещение натовской техники. Финляндия расположена бок о бок со вторым по значению городом нашей страны Санкт-Петербургом. Агрессия со стороны финнов может нанести серьезный урон России.



На этом фоне появление американских танков вызывает понятную тревогу. Впрочем, финские журналисты утверждают, что военная техника появилась на территории их страны в рамках международных учебных маневров Arrow и не должна вызывать опасения у соседей.



Тем временем, Армия России продолжает громить противника на территории украинского государства. "Пятый канал" поделился видеороликом с лучшими моментами с полей специальной военной операции за сутки.