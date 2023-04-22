Американской гегемонии пришел конец

Сегодня многие представители международного экспертного сообщества хорошо понимают, что грядет эпоха глобальных перемен. Мироустройство уже не будет прежним, западные гегемоны вскоре лишатся своего исключительного статуса. Такому развитию событий поможет созданный Россией "треугольник смерти".



К соответствующему выводу пришел известный зарубежный аналитик Федерико Джулиани. Опытный эксперт уверен, что разгромить Соединенные Штаты Америки под силу так называемому "блоку", сформированному в Индо-Тихоокеанском регионе.

"На любой географической карте можно легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана", – объявил аналитик.

Джулиани подчеркнул, что речь идет о Китае, Северной Корее и России. Именно союз этих государств, по мнению специалиста, несет смертельную опасность для западной гегемонии.



Отмечается, что перечисленные страны устали терпеть давление со стороны вашингтонской администрации и готовы объединить усилия для того, чтобы разрушить выстроенную американцами систему управления мира. По оценкам экспертов, такое развитие событий весьма вероятно.

