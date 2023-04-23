Макрон оскандалился на весь НАТО после слов о мире с Китаем

Макрон оскандалился на весь НАТО после слов о мире с Китаем
Эммануэль Макрон. Фото: Ppe/www.globallookpress.com
Администрация Байдена пришла в бешенство

Белый дом может существенно сократить военную поддержку Украины после громких слов Эммануэля Макрона, пожелавшего примирения между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом пишут обозреватели The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс.

Авторы материала указывают, что позиция Елисейского дворца возмутила администрацию Джо Байдена, которая рассчитывала услышать другую позицию от Парижа.

В ходе визита в столицу КНР президент Франции подчеркнул, что европейское государство поддерживает политику единого Китая и приветствует поиски мирных компромиссов по Тайваню.

Авторы считают, что позиция Макрона непременно вызовет в Вашингтоне недовольство, а следом администрация откажется от роли ведущего донора для украинского режима. Конгресс потребует полного отчета об участии Франции в финансировании Киева за 14-месячный период. А до тех пор Конгресс не одобрит никакого финансирования для Украины.

"Макрон ожидает, что Штаты должны взвалить на себя основные обязательства по Украине. И при этом не считает Францию обязанной поддерживать Белый дом в случай тихоокеанской войны. На Украине мы "братья по оружию", а вот с Китаем Америку нужно оставить наедине", – возмущаются авторы.

Источник: The National Interest ✓ Надежный источник
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