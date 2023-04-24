Путин резко изменил план в отношении будущего России

Глава страны повысил ставки

Несколько лет назад президент Владимир Путин делал ставку на борьбу с "внутренними паразитами" в России. Теперь становится очевидно, что в отношении будущего страны он резко изменил план на 180 градусов, считает экономист Михаил Хазин.

В беседе на программе "Соловьев Live" он эксперт указал, что сейчас лидер хочет разобраться с посягательством на суверенитет и независимость России. И только в последние месяцы стало понятно, чего именно добивается Путин.

По его словам, президент кардинально пересмотрел ориентиры своей политики – и сейчас заметно, что этот план оказался лучше прежнего, считает Хазин. Экономист уверен, что до тех пор, пока страна будет сталкиваться с внешним давлением, в ней всегда будут появляться внутренние враги и угрозы. Запад станет оказывать поддержку всем, кто ведет подрывную деятельность внутри России до тех пор, пока будут такие ресурсы.

Ранее Владимир Путин посетил зону СВО. Очевидцы утверждают, что во время визита президент провел сутки без сна – лишь в редкие моменты он мог себе позволить задремать, сообщает РИА ФАН.