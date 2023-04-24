"Мы должны этим гордиться": в Кремле сравнили Россию с Францией

Песков обратил внимание на схожие прогнозы по росту экономик крупных стран мира

Россия, на которую упало бремя санкций, готова к развитию в темпах, подобных Франции. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя прогнозы Международного валютного фонда о росте российского ВВП.

Пресс-секретарь президента указал, что МВФ нельзя заподозрить в симпатизировании России. Организация считает, что в 2023 году валовой внутренний продукт страны вырастет лишь на 0,7 процента. Однако такой же прогноз МВФ дает и европейской Франции, которая не столкнулась ни с какими санкционными мерами и остается одним из ключевых звеньев международного рынка.

МВФ, добавил Песков, прогнозирует для Германии падение ВВП на 0,1%. Прогнозы для таких стран необходимо сопоставлять.

"Мы должны этим гордиться", – высказался Песков.



В Кремле также отреагировали на информацию о неких двойниках Владимира Путина, который якобы проводит время в бункере. Песков указал, что информация абсолютно ложная, а здоровье главы государства таково, что его можно "пожелать самому себе", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".