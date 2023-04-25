Новые санкции обернутся ударом по Западу

Страны "Большой семерки" стараются наращивать экономическое давление на Россию, однако все меры оказываются недостаточно эффективными. Это доводит G7 до отчаяния, считает египетский политолог Ахмед Адель. Об этом он сообщил в статье для издания InfoBrics.

Ранее они уже вводили жесткие антироссийские санкции под руководством США, теперь же пытаются протащить запрет на поставку практически всех категорий товаров из России. Такой шаг выглядит серьезным ударом с одной стороны и жестом отчаяния с другой.

"Уже существующий режим санкций не только не смог удержать Москву от военной операции на Украине, но и нанес бумеранговый удар по экономике группы гораздо более серьезный, чем по России", – приводит слова эксперта "ПолитРоссия".

Он полагает, что в таком случае страны Запада лишатся многих важных товаров, которые шли с российской стороны. Москва, в свою очередь, без продукции не останется, поскольку пустующие места тут же займут поставщики из Индии и Китая.

Адель полагает, что в результате принятия такого решения удар примут на себя члены G7, столкнувшись с резким падением производств. Россия при этом еще больше сможет укрепить связи с индийскими и китайскими партнерами, сообщает Общественная служба новостей.