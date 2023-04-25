"К чертовой матери": Кедми назвал способ пресечь визовое хамство США

"К чертовой матери": Кедми назвал способ пресечь визовое хамство США
Фото: соцсети
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Отказ Соединенных Штатов от выдачи виз работникам российского медиа в преддверии визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности ООН можно расценить исключительно как хамство, которое нельзя игнорировать. Такое мнение выразил израильский экс-дипломат Яков Кедми.

Отказ американская сторона объяснила тем, что журналисты из России являются голосом "пропагандистского аппарата". Кедми же расценивает формулировку и заявление Госдепа натуральным хамством и "гадостью". Самая худшая стратегия для Москвы в таком случае, считает эксперт – молчание.

"В лицо плюнули, вы утерлись и говорите: "дождик". А таких выражений наберется уже на пятый том. Потому что у вас отсутствует реакция, – высказался Кедми.

Эксперт напомнил, что безнаказанность укрепляет обидчика в вере в собственную правоту и силу. Для пресечения подобных мер необходим ассиметричный ответ – к примеру, ударить так же по консульским органам, который не выдавали визы, журналистам из Америки, которые свободно работают в РФ.

"Выслать к чертовой матери. А пресс-атташе их посольства – не пропагандистский аппарат? А руководители консульского департамента? Что, России теперь нужны отношения со Штатами? Вам важно присутствие их СМИ?" – раздраженно высказался Кедми.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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